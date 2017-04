Show beneficente no Zulmira Canavarros mira assistência às mulheres vítimas de violência

A Sala da Mulher da Assembleia Legislativa realiza show beneficente, que vai reunir música boa e ação social, nesse sábado, dia 15 de abril, às 20h, numa parceria com o Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, local do evento. A noite será marcada com grande show da cantora Lorena Ly, grupo vocal Mesa Pra 6 e o cantor Hendson Santana.

Doando 1 kg de alimento não perecível, todos pagam meia-entrada, no valor de R$ 20. A renda do evento será revertida à Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso. Entidade filantrópica que dá assistência às mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade, desde 2013. A atenção também é estendida às famílias das vítimas.

De acordo com a diretora do teatro Zulmira Canavarros, Daniella Paula Oliveira, o show será dividido em três partes, cada artista terá 20 minutos de apresentação com interação entre eles no andamento o espetáculo. “Vamos ter um reportório maravilhoso. Os nossos artistas estão preparando um espetáculo alegre. Quem vier irá se surpreender. Estamos trabalhando por uma causa muito nobre e eles, tanto Lorena Ly, o Mesa Pra 6 e nosso amigo Hendson Santana estão engajados para que o show seja espetacular”, destacou Daniella.

Para Lorena Ly, o show será uma forma de chamar a atenção para o problema enfrentado pela Associação de Mulheres de Rondonópolis. A cantora é engajada em assuntos relacionados às mulheres. “Tudo que diz respeito à mulher e suas lutas faz parte da nossa música, de nossa arte. É uma honra muito grande fazer parte desse projeto e espero que se repitam outras tantas vezes em que formos convidados. Convido a todos para que participem e assistam a esse grande show”, disse Lorena.

Hendson Santana, cantor cuiabano, tem destaque em meio artístico como performer de grandes nomes da música mundial, como as grandes divas do jazz e Michael Jackson, e trará para o Cerrado Musical um show totalmente autoral. “Faremos uma apresentação soul, muito animada, trazendo para o público nossas músicas mais acessadas e conhecidas nas redes sociais. Quem vier irá se surpreender com a qualidade do espetáculo”, frisou o cantor.

O grupo vocal Mesa Pra 6, conforme explicou o integrante Raul Fortes, irá apresentar músicas brasileiras de sucesso do grande público. “Nossa apresentação será com músicas que exaltam a mulher na sociedade e que animam a todos. A causa é muito nobre e ajuda quem precisa”, disse Raul.