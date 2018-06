Shot de cookie com leite de baunilha? Sim, ele existe

A invenção é da padaria Dominique Ansel, localizada em Nova York

Essa não é a primeira vez que o padeiro francês Dominique Ansel ganha destaque na mídia por uma invenção na cozinha. Há alguns anos, ele ficou famoso com o cronut, uma combinação de croissant e doughnut. A novidade agora é o shot de cookie, disponível na padaria Dominique Ansel, em Nova York.

Leia maisExiste um café em Nova York para quem é louco por massa crua de …Japonesa transforma cookies em versões miniaturas lindas de …

O shot de cookie se trata de um copinho de shot feito com a massa de cookie com gotas de chocolate, usado como recipiente para uma dose de leite de baunilha. O leite é produzido em fazendas no norte de Nova York e passa por infusão em grãos de baunilha por 24 horas. A ideia é dar uma mordida no cookie a cada gole de leite, sem fazer muita sujeira.

Macarons

Fonte: Vírgula UOL