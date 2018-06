Shia LaBeouf aparece irreconhecível em gravação de novo filme

(Foto: reprodução Backgrid/ Metro UK)

Shia LaBeouf foi visto andando pelas ruas de Los Angeles com um visual quase irreconhecível. O ator, famoso por seus papéis em Transformers e Ninfomaníaca estava usando óculos, cabelos longos e ostentando uma barriguinha falsa, parecendo ser bem mais velho do que seus 32 anos de idade.

No caso, LaBeouf estava gravando cenas para o seu próximo filme, Honey Boy, em que interpreta um pai alcoólatra e ‘fora da lei’ que precisa se relacionar com seu filho ainda criança, informa o Metro UK.

Honey Boy estreia nos cinemas em 2019. Confira abaixo a versão ‘paizão’ de LaBeouf:

Shia LaBeouf em 'Honey Boy'

Créditos: reprodução Backgrid/ Metro UK

