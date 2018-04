Sheila Carvalho processa ex-amante do marido

Leia mais’Não chamo de traição, é fraqueza’, diz Scheila Carvalho sobre …

Scheila Carvalho está processando Kamyla Simioni, de acordo com Leo Dias, do jornal O Dia.

Pra quem não se lembra, a empresária mineira postou fotos suas com Tony Sales, marido da dançarina, enquanto esta participava do reality show “A Fazenda”, em 2013. Em uma delas, em que ela aparece aos beijos com um homem que afirma ser Tony, Kamyla escreveu na legenda: “Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda (risos). #‎pegandoseumarido‬”.

Agora, segundo o colunista, Scheila quer R$10 mil de Kamyla por danos morais.

Fonte: Vírgula UOL