Shawn Mendes se veste de Harry Potter e diz que compraria cuecas usadas de Justin Bieber por US$ 500

Shawn Mendes e James Corden

A gente ama o quadro Carpool Karoke, do program The Late Late Show, com James Corden. O novo convidado do apresentador foi o cantor Shawn Mendes e sua participação foi ma-ra-vi-lho-sa!

Shawn cantou várias músicas suas, mas também mostrou todo o seu ótimo humor ao aparecer vestido como Harry Potter em determinado momento do quadro.

Em outro momento da conversa, ele afirmou que compraria cuecas usadas de Justin Bierber. Temos um belieber aqui? Ah, e ele pagaria US$ 500, tá?

Fonte: Vírgula UOL