Shawn Mendes canta em português em nova versão de ‘In My Blood’ para a ‘Copa do Mundo’

Shawn Mendes

A Copa do Mundo começa hoje e Shawn Mendes divulgou uma nova versão de In My Blood, em que canta vários trechos em português!

In My Blood é a música oficial da seleção portuguesa na Copa e ganhou um clipe, além da nova versão. Pra quem não sabe, Shawn Mendes nasceu no Canadá, mas é filho de um imigrante português.

Em uma entrevista recente, o cantor já tinha falado que torceria para Portugal na Copa, principalmente, por conta de Cristiano Ronaldo, seu jogador favorito.

Fonte: Vírgula UOL