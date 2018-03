Sharon Stone comemora 60 anos com namorado na praia

(Foto: Backgrid/ reprodução Metro)

Sharon Stone, a eterna atriz sedutora do filme Instinto Selvagem, completa 60 anos neste sábado, 10. Para celebrar a data, Stone foi passar o dia com o namorado na praia em Miami, Flórida, e mostrou que está super em forma.

A atriz foi clicada usando biquíni, calças de linho e com uma tiara na cabeça em que jogava o seu cabelo para trás. Seu namorado (ainda não identificado) estava sem camisa e usando bermuda jeans.

O casal caminhou pela areia e parou para descansar em uma poltrona e curtir o momento a dois.

Confira fotos:

Sharon Stone comemora 60 anos na praia

Fonte: Vírgula UOL