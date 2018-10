Shakira se chama Shakira; veja verdadeiro nome de popstars

Shakira Isabel Mebarak Ripoll é o nome da popstar colombiana

Muitos artistas usam nomes diferentes daqueles que foram batizados. Não é o caso de Shakira, popstar colombiana que se apresenta domingo (21) no Allianz Parque, em São Paulo. O nome dela é Shakira Isabel Mebarak Ripoll.

É surpreendente descobrir, por exemplo, que Camila Cabello na verdade se chama Karla Camila. Pabllo Vittar foi registrado como Phabullo Rodrigues da Silva. Outra que aderiu um nome diferente para a carreira é Anitta. No RG, a poderosa é Larissa de Macedo Machado.

Bono, Lady Gaga e outros

A lista é grande: vai de Bono (Paul) a Lady Gaga (Stefani) e passa por Cazuza (Agenor) e Emicida (Leandro), entre astros internacionais e nacionais.

Mate a sua curiosidade em nossa galeria abaixo:

Camila Cabello

Karla Camila Cabello Estrabao

Créditos: Marta Ayora

Pabllo Vittar

Phabullo Rodrigues da Silva

Créditos: Divulgação

Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll é o nome da popstar colombiana

Créditos: Divulgação

Bruno Mars

Peter Gene Hernandez

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Larissa de Macedo Machado

Créditos: Divulgação

Calvin Harris

Adam Richard Wiles

Créditos: Reprodução/Facebook

Diplo

Wesley Pentz

Créditos: Divulgação

The Weeknd

Abel Makkonen Tesfaye

Créditos: Divulgação

Cazuza

Agenor de Miranda Araújo Neto

Créditos: Divulgação

Alice Cooper

Vincent Damon Furnier

Créditos: Divulgação

Elton John

Reginald Kenneth Dwight

Créditos: Divulgação

Tina Turner

Anna Mae Bullock

Créditos: Divulgação

Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj

Créditos: Reprodução/Facebook

Elvis Costello

Declan Patrick Aloysius Macmanus

Créditos: Reprodução/Facebook

Grimes

Claire Elise Boucher

Créditos: Divulgação

Snoop Dogg

Calvin Cordozar Broadus, Jr

Créditos: Divulgação

Emicida

Leandro Roque de Oliveira

Créditos: Divulgação

Bono Vox

Paul David Hewson

Créditos: Divulgação

Moby

Richard Melville Hall

Créditos: Reprodução/Facebook

Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta

Créditos: Reprodução/Instagram

P!nk

Alecia Beth Moore

Créditos: Reprodução/Facebook

Criolo

Kleber Cavalcante Gomes

Créditos: Reprodução/Facebook

St. Vincent

Annie Erin Clark

Créditos: Divulgação

Chimbinha

Cledivan de Almeida Farias

Créditos: Divulgação

Halsey

Ashley Nicolette Frangipane

Créditos: Divulgação

Die Antwoord

Yo-Landi Vi$$er se chama Anri du Toit e Ninja se chama Watkin Tudor Jones

Créditos: Divulgação

FKA twigs

Tahliah Debrett Barnett

Créditos: Reprodução/Facebook

Stevie Wonder

Stevland Hardaway Judkins

Créditos: Divulgação

Yo-Landi Vi$$er

Anri du Toit

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL