Shakira e Maluma

Shakira e Maluma estão repetindo a parceria de sucesso com a nova Clandestino. A música foi lançada de surpresa. Embora esteja vinculada à conta de Shakira no Spotify não se sabe mais sobre a faixa.

Chantaje, de 2016, é um dos grandes hits dos dois e chegou ao primeiro lugar em países como México em Espanha. Eles se reencontraram em Trap, em 2017, no álbum El Dorado, de Shakira.

Fonte: Vírgula UOL