Shakira e Maluma gravam clipe de ‘Clandestino’ e mostram bastidores

Maluma e Shakira

Shakira e Maluma gravaram na última quarta-feira (27) o clipe de Clandestino, em Barcelona, na Espanha. A cantora colombiana mostrou um pouco dos bastidores da filmagem em sua conta no Instagram.

Nas imagens, ela aparece dentro de uma jaula, enquanto Maluca se posiciona fora dela. O responsável pelo clipe é Joseph Kahn, mesmo diretor de “Can’t Remember To Forget You”.

“São quatro da manhã e ainda estamos aqui no set de filmagens de Clandestino. Uma lua impressionante, não sei se se vê. A lua e seu brilho sobre o mar”, afirmou.

Uma publicação compartilhada por SHAKIRA ITALIA (@shakiraitalia_) em 27 de Jun, 2018 às 4:44 PDT

Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira) em 26 de Jun, 2018 às 6:56 PDT

Fonte: Vírgula UOL