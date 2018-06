Seu Jorge inova em festa de aniversário e usa vestido estiloso

(Foto: reprodução/ Instagram) Seu Jorge com Naldo e Mano Brown

Nesta quinta, 7, o cantor Seu Jorge deu uma festa de aniversário para comemorar seus 48 anos de idade. Entre as presenças ilustres, compareceram os amigos Mano Brown, Naldo, Karol Conká e o ator Lázaro Ramos, além de sua namorada Karina Maluf, e sua mãe e sogra.

Mas, o que chamou atenção mesmo a atenção foi o look escolhido por Seu Jorge. O cantor usou um vestido longo e preto que combinava com sua camisa social e gravata.

Alguns momentos foram registrados no Instagram Stories e podem ser vistos abaixo:

Aniversário de 48 anos do Seu Jorge

Créditos: reprodução/ Instagram

Fonte: Vírgula UOL