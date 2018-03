‘Seu Boneco’ fica de fora do testamento de Chico Anysio

Reprodução Lug de Paula teve desentendimentos com o pai na época da confecção do testamento

O humorista Chico Anysio faleceu há seis anos, mas o testamento com os bens deixados pelo artista, patrimônio avaliado em R$ 60 milhões, continua em avaliação. O filho primogênito de Chico Anysio, Lug de Paula, famoso por interpretar o personagem Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo, ficou de fora do documento, por conta de desentendimentos com o pai. Os sete irmãos de Lug de Paula estão contemplados no testamento.

A análise do documento está se arrastando há anos e recentemente o processo passou a ser administrado pelo ator Bruno Mazzeo. A última mulher de Chico Anysio, Malga de Paula foi destituída do posto pela Justiça. Ela tem direito a parte do patrimônio e recebe pensão deixada pelo marido.

Personagens de Chico Anysio

Chico Anysio como "Namit"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Personagens de Chico Anysio

Créditos: Divulgação/TV Globo

Gaspar (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Isac Luz

Azambuja (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Isac Luz

Silva (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Isac Luz

Chico Anysio como "Divino"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio como "Pandolé"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Popó (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Alex Carvalho

Chico Anysio como "Lord Black"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Haroldo (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo/Alex Carvalho

Chico Anysio como "Washington"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio como "Cascata"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio como "Baiano"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio como "Canavieira"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio como "Santelmo"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio na pele do personagem Tim Tones

Créditos: Divulgação/TV Globo

Coalhada (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Isac Luz

Urubulino (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Thiago Prado Neris

Bento Carneiro (Chico Anysio), Calunga (Lug de Paula) e Funério (André Lucas)

Créditos: TV Globo / Alex Carvalho

Bento Carneiro (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo/João Cotta

Justo Veríssimo (Chico Anysio) e Cadelo (Nizo Neto)

Créditos: TV Globo / Alex Carvalho

Painho (Chico Anysio) e Das Mercês (Aparecida Petrowsky)

Créditos: TV Globo / Marcio Nunes

Salomé (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Alex Carvalho

Chico Anysio como Jovelino Venceslau dos Santos, conhecido como "O Jovem"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Chico Anysio como Nazareno, personagem machista, casado om mulher feia e costumava usar o bordão "ca-la-da!"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Bozó (Chico Anysio)

Créditos: TV Globo / Isac Luz

Chico Anysio como "Alberto Roberto"

Créditos: Divulgação/TV Globo

Professor Raimundo (Chico Anysio)

Um de seus mais famosos personagens: “Professor Raimundo”, do programa “Escolinha do Professor Raimundo”

Créditos: TV Globo/Isac Luz

Fonte: Vírgula UOL