Sets de ‘Game of Thrones’ na Irlanda serão abertos para visitação

Game of Thrones

Você já começou a pensar onde vai passar as férias do ano que vem? Uma boa dica é a Irlanda do Norte, pois a HBO vai abrir para visitação alguns dos sets em que Game of Thrones foi gravado por dez anos.

Em comunicado oficial, o vice presidente do canal, Jeff Petters, disse: “A HBO está empolgada em celebrar o trabalho da equipe criativa e toda a equipe de Game of Thrones mantendo aquelas locações e convidando os fãs para visitar a Irlanda do Norte e explorar Westeros em pessoa”.

“É a oportunidade de celebrar o importante papel do país na vida e legado da série e compartilhar sua cultura, beleza e calor que é também uma grande inspiração por trás desse projeto”, concluiu Petters.

Imagine poder caminhar por Winterfell, Castle Black e Kings Landing, lugares onde Jon Snow, Daenerys, Tyrion Lannister, Arya, Sansa e Ned Stark estiveram? E, o melhor: sem ser daqueles parques temáticos ‘pega-turistas’. Ali foi exatamente onde tudo aconteceu.

Sets de Game of Thrones pelo mundo:

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carnlough, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

The Dark Hedges, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Castelo Audley, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Minčeta Tower, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Jesuit Stairs, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Trsteno Arboretum, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Mývatn, Islândia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Ulica Od Rupa, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Carrer Del Bisbe Josep Cartañà, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik West Harbour, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Janela Azul, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Girona Cathedral, Girona, Espanha

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Tollymore Forest Park, Irlanda

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Pile Gate, Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Dubrovnik, Croácia

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Cenários de Game of Thrones pelo mundo

Attard, Malta

Créditos: Reprodução/Instagram/@filmtourismus

Fonte: Vírgula UOL