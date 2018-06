Sete semanas após ser encontrado morto, Avicci é enterrado na Suécia

O DJ e produtor musical Avicii foi enterrado em um funeral privado, no último domingo, em Estocolmo, na Suécia, sua cidade natal.

Leia maisKanye West iguala recorde dos Beatles e Eminem com o álbum “ye”Luan Santana relembra rejeições: “Fui atrás das que me deram toco …

Tim Bergling, como era batizado, foi encontrado morto em Omã no último dia 20 de abril. Aos 28 anos, a família sugeriu em comunicado que o DJ teria tirado a própria vida. “Ele não podia continuar mais e queria paz”.

A carta dizia ainda que o sueco “era uma alma artística frágil e uma pessoa sensível que não era feita para esta máquina em que ele estava vivendo. Ele lutou verdadeiramente contra seus pensamentos sobre vida, felicidade”.

Fonte: Vírgula UOL