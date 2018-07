Sete pessoas foram presas em operação das Forças Armadas no Rio

O Comando Conjunto das Forças Armadas divulgou um balanço parcial das ações realizadas hoje (11) desde o início da manhã nas comunidades do Complexo do Lins, na zona norte, e nos morros do Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul da cidade.

De acordo com o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando Militar do Leste, sete pessoas foram presas, dois veículos roubados recuperados, três barricadas colocadas pelo crime organizado destruídas. Também foram feitas apreensões de munições para fuzil e pistola, uma pistola automática, dois rádios transmissores, drogas em grande quantidade ainda não contabilizadas.

De acordo com a informação do CML, não houve confronto das tropas com criminosos. “O esquema começou a ser desmobilizado no final da tarde, com início imediato da fase de manutenção, empregando patrulhas motorizadas e pontos de controle das vias de acesso às comunidades”, informou Cinnelli.

Por medida de segurança, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi fechada por mais de 3 horas, devido ao deslocamento das tropas federais para evitar que pessoas inocentes fossem atingidas por balas perdidas, já que a via expressa tem grande movimento de ônibus e carros de passeio e corta a parte alta do Complexo do Lins.

Cerca de 4 mil homens das Forças Armadas, com emprego de homens da Marinha, Exército e Aeronáutica e das polícias Civil e Militar participaram da ação. De acordo com o Comando Conjunto, a operação é uma das medidas implementadas pela intervenção federal na segurança do Rio, iniciada em fevereiro deste ano, e envolve ações de cerco, patrulhamento, remoção de barricadas, revistas de pessoas e de veículos e checagem de antecedentes criminais. Mandados judiciais estão sendo cumpridos pela Polícia Civil.

Outra ação

A Polícia Militar fez uma operação hoje no morro do Cavalão, no bairro de Icaraí, em Nitéroi, região nobre da cidade, com o objetivo de coibir o tráfico de armas e drogas na comunidade. Na ação, um homem foi preso. Com ele, os militares apreenderam 88 pinos de cocaína, um caderno de anotações da contabilidade da venda de entorpecentes e R$ 54. Com o detido, foram encontradas também 52 trouxinhas de haxixe, 24 trouxinhas de maconha e 243 pedras de crack. A ação já terminou.

Tráfico interestadual

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e as policias Civil e Militar deflagraram na manhã de hoje (11) a Operação Raposo, com a finalidade de combater o tráfico de drogas interestadual, envolvendo o estado do Rio e algumas cidades de Minas Gerais

Balanço preliminar divulgado pelo MPRJ indica que nove suspeitos já tinham sido presos, 20 celulares apreendidos, um tablet, comprovantes de depósito bancário, 80 gramas de maconha, uma quantidade não revelada de cocaína, duas balanças de precisão, além de R$ 9,3 mil em espécie.

Fonte: Agência Brasil