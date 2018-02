Sesp lança Operação Carnaval nesta sexta-feira

As ações de segurança pública programadas para o período de Carnaval serão apresentadas na sexta-feira (09.02), durante entrevista coletiva à imprensa, às 8h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na oportunidade, o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), Gustavo Garcia, e o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel Jonildo Assis, falarão sobre o planejamento da operação, que contará com todas as forças de segurança do estado.

O objetivo é reduzir ao máximo as ocorrências durante o período de Carnaval, que começa nesta sexta-feira (09.02) e vai até a próxima quarta-feira (14.02), seguindo o balanço do último ano. Em 2017, o número de homicídios dolosos reduziu 54% nesta época da folia, em comparação a 2016, de acordo com dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEAC) da Sesp-MT.

Serviço:

O que – Lançamento da Operação de Segurança para o Carnaval

Quando – Sexta-feira (09.02), às 8h30

Onde – Arena Pantanal, Avenida Agrícola Paes de Barros, no bairro Verdão, em Cuiabá