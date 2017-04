Sesc Pantanal promove a 5ª Corrida pela Sustentabilidade na Transpantaneira

O Centro de Atividades do Sesc Pantanal em Poconé (a 100 km de Cuiabá) é o ponto de partida para a 5ª Corrida pela Sustentabilidade, promovida pelo Sesc Pantanal. Pela primeira vez na Rodovia Transpantaneira (MT-060), o desafio esportivo marcado para o dia 1º de maio celebra o Dia do Trabalhador, estimula a consciência ambiental e incentiva a qualidade de vida entre seus participantes.

As inscrições começam nesta quinta-feira (20) pelo site oficial (www.sescpantanal.com.br) e também podem ser feitas presencialmente na Unidade do Sesc Poconé, até o próximo domingo (23), limitadas ao número de mil inscritos. O valor da taxa de inscrição é simbólico, convite à participação da comunidade em geral, sendo de R$ 5 para comerciários que apresentarem a Carteira Sesc (válida) e R$ 10 para os demais participantes. A entrega dos kits acontece nos dias 27 e 28 de abril, na sede administrativa do Sesc Pantanal, em Várzea Grande (em frente ao Várzea Grande Shopping), e no Sesc Poconé, nos dias 29 e 30 de abril.

O percurso de 5 quilômetros tem largada programada às 7h na Avenida Generoso Ponce, em frente ao Sesc Poconé. O trajeto avança no início da estrada de chão que corta o Pantanal de Mato Grosso, percorrendo trecho da Transpantaneira e retornando para o Sesc Poconé, com a recepção aos vencedores e participantes em geral. Além de medalhas a todos os corredores, profissionais ou amadores, serão entregues troféus aos três primeiros colocados das categorias geral, comerciário e pessoas com deficiência (cadeirante, deficiente visual e físico).

Mais que a contemplação das belezas naturais do Pantanal, a corrida reafirma o compromisso do Serviço Social do Comércio (Sesc) com as políticas de conservação da biodiversidade. A forte atuação voltada à educação ambiental propõe aos participantes uma imersão em práticas sustentáveis. Oficinas apresentarão ao público presente a destinação dos resíduos gerados e recolhidos durante a corrida. Outra novidade é o material 100% biodegradável que está sendo utilizado na produção das camisetas e mochilas do kit corrida.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Poconé, Secretarias Municipais de Esportes e de Saúde, Polícia Militar de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).