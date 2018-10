Servidores evacuam prédio do Ministério da Saúde

Servidores do Ministério da Saúde evacuaram hoje (22) um prédio alugado pela pasta na quadra 702 da Asa Norte, região central de Brasília.

O motivo seria um desnível identificado no quinto andar do edifício, próximo aos elevadores. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, equipes da Defesa Civil e da construtora responsável pelo prédio estão no local para verificar o ocorrido.

O Ministério da Saúde informou ainda que não houve um pedido formal de evacuação. Próximo ao horário do almoço, os servidores teriam se assustado com o problema detectado e decidiram deixar as instalações.

