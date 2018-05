Serviço de streaming de Jay-Z teria falsificado 300 milhões de streams para Beyoncé e Kanye West

Jay-Z

Parece que as coisas não vão muito bem para Jay-Z. O serviço de streaming do rapper está sendo acusado de falsificar 300 milhões de streams para Beyoncé e Kanye West, informou o jornal norueguês Dagens Næringsliv.

A publicação investiga o Tidal desde janeiro de 2017, por conta dos números altos que os álbuns Lemonade, de Beyoncé, e The Life of Pablo, de Kanye West, somaram em tão poucos disponibilizados.

Lemonade teve 306 milhões de streams em 15 dias. The Life of Pablo, 250 milhões de streams em 10 dias. Sendo que o álbum de Kanye ficou restrito à plataforma seis semanas, enquanto Lemonade segue restrito.

Verificando um HD com dois bilhões de dados internos do Tidal, repórteres do jornal encontraram uma inconsistência. 170 milhões de streams de Lemonade e 150 milhões de streams do The Life of Pablo estavam duplicados. Assim, as gravadoras receberiam um pagamento maior.

O Tidal nega tudo e diz que a informação foi “roubada e manipulada”.

Fonte: Vírgula UOL