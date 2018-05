‘Sertanejo usou bem ferramentas da internet’, diz Jorge e Mateus

Jorge e Mateus

Leia mais’Sertanejo sempre vai estar em evidência’, diz João Neto & …

Desde que a dupla Jorge e Mateus gravou um disco na garagem da casa de Mateus, em 2006, o sertanejo não parou de crescer e se mantém no topo.

Na estrada enquanto divulga o novo trabalho, Terra Sem CEP (Som Livre), oitavo álbum ao vivo e décimo no geral da dupla, eles concederam entrevista ao Virgula. O trabalho está saindo em DVD também e as faixas sendo lançadas como clipes.

O disco foi gravado em 22 de dezembro de 2017, na boate Villa Mix, em Goiânia, sendo o primeiro trabalho de inéditas dos astros do sertanejo em dois anos. A recepção de Terra Sem CEP pelo público foi tão grande, que no mesmo dia em que chegou às plataformas digitais, todas as 14 faixas entraram para o Top 100 do Spotify Brasil. Dias depois, o álbum já ocupava a primeira posição na Apple Music.

Nós perguntamos a que atribuem a força do sertanejo de se manter nas primeiras posições: “No inicio da nossa carreira coincidiu com essa nova forma de consumir a música de forma geral, por meio do maior acesso das pessoas à internet e esses recursos que democratizam mais o que se pode escutar. E o sertanejo usou muito bem essas ferramentas e alimentou com bastante conteúdo essas plataformas nesse período. Acredito que possa se atribuir a isso a crescente do mercado”, afirma Mateus.

A dupla está disponibilizando os clipes aos poucos na plataforma. Além de Inesperado, os fãs já podem conferir os vídeos oficiais de Trincadinho, Vale por Dez, Olhares Sinceros, Propaganda, A Mil Por Hora, Menina Maluquinha e Terra Sem CEP, que dá nome ao álbum.

Apesar de alguns terem apontado que se trata de um disco mais pop, sem sanfona e com mais violão, eles negam: “Na verdade continuamos a fazer o mesmo som que já fazíamos nos discos anteriores, não tivemos a intenção de fazer um disco mais pop, pelo contrario, simplificamos mais o som com levadas mais diretas e com muito violão no lugar das guitarras”, diz Jorge.

Em relação ao fato de o sertanejo atual usar muitos elementos do rock, folk, country, nós perguntamos o que eles acham que define a música sertaneja hoje.

“A música sertaneja permite isso. Nós mesmos sempre misturamos muitos estilos para compor os nossos álbuns já há algum tempo. O público do sertanejo é muito abrangente, não se resume apenas ao interior do país e tem gostos pra todos os estilos. O sertanejo é bem democrático”, completa Mateus.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Popstars do sertanejo – Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Jorge e Mateus

Jorge e Mateus

Créditos: Divulgação

Michel Teló

Créditos: Divulgação

Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa

Créditos: Divulgação

Marília Mendonça

Marília Mendonça

Créditos: Divulgação

Simone e Simaria

Simone e Simaria

Créditos: Divulgação

Paula Mattos

Paula Mattos

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Luan Santana

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Henrique e Diego

Henrique e Diego

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Fernando Hiro/Divulgação

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Bruna Viola

Bruna Viola

Créditos: Divulgação

César Menotti & Fabiano

César Menotti & Fabiano

Créditos: Divulgação/Marcos Hermes

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Divulgação

Bruno e Barretto

Bruno e Barretto

Créditos: Divulgação

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Ale de Souza/Reprodução/Instagram

Popstars do sertanejo – Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Jorge e Mateus

Jorge e Mateus

Créditos: Divulgação

Michel Teló

Créditos: Divulgação

Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa

Créditos: Divulgação

Marília Mendonça

Marília Mendonça

Créditos: Divulgação

Simone e Simaria

Simone e Simaria

Créditos: Divulgação

Paula Mattos

Paula Mattos

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Luan Santana

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Henrique e Diego

Henrique e Diego

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Fernando Hiro/Divulgação

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Bruna Viola

Bruna Viola

Créditos: Divulgação

César Menotti & Fabiano

César Menotti & Fabiano

Créditos: Divulgação/Marcos Hermes

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Divulgação

Bruno e Barretto

Bruno e Barretto

Créditos: Divulgação

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Ale de Souza/Reprodução/Instagram

Mais galerias

Rihanna na Vogue 2018

IZA

Bastidores do clipe ‘Oceans’, de Alok

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Rihanna na Vogue 2018

IZA

Bastidores do clipe ‘Oceans’, de Alok

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1054965’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL