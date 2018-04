‘Sertanejo sempre vai estar em evidência’, diz João Neto & Frederico

João Neto e Frederico na gravação do DVD acústico

Leia mais’Gosto de criar todas as ações’, diz hitmaker Luan SantanaPabllo Vittar, Luan Santana e Simone e Simaria cantam juntos

Com amigos e familiares na plateia, a dupla João Neto e Frederico gravou seu primeiro DVD acústico no último dia 18, em Goiânia, terra natal do fenômeno. No repertório, 24 musicas, sendo cinco inéditas e 19 regravações.

A gravação do DVD João Neto e Frederico – Onde Nasce o Som ocorreu no estúdio do produtor musical Blener Maycon, apenas para convidados. Leia nossa entrevista com Frederico, que falou com o Virgula da estrada e comentou assuntos como características do acústico, aproximação do sertanejo com outros gêneros musicais, a importância do DVD no mercado e o deslocamento do eixo da música popular de Rio e São Paulo para cidades como Goiânia e Cuiabá.

Qual é o maior desafio do acústico, dá pra esperar shows com a mesma pressão do elétrico?

Frederico – Ah, gravar o primeiro DVD acústico é maravilhoso ao mesmo que é um desafio pra gente. Um DVD na voz e violão você tem que realmente cantar, transmitir o recado, com emoção, com energia porque a voz sobressai, a voz é o que prevalece; Então a gente teve que tomar muito cuidado com as vozes, cantar bem, interpretar bem, pra ficar gostoso de ouvir. A gente gostou demais.

O sertanejo atual usa muitos elementos do rock, folk, country, o que você acha que define a música sertaneja hoje?

Frederico – A música sertaneja é um estilo que se adapta a qualquer outro estilo. Então ela pode ser gravada com o funk, com o rock, no jeito dela mesmo que é country. Enfim, por isso ela se adapta a todo momento, se dá bem todo o tempo.

Você vê que atualmente o funk tem tido um destaque melhor, então o sertanejo tem a capacidade de ser gravado com funk. Outra hora o rock tem um destaque maior e o sertanejo tem a capacidade de ser gravado com rock. Então é um estilo bem eclético, que se adapta a qualquer outro estilo.

Então a música sertaneja todo tempo vai estar em evidência, devido a esses motivos que eu falei. Quuem tiver focado na música todo o tempo, quem tiver vivendo a música, que é o caso do João Neto e Frederico vai sentir isso todo o tempo. Quem sentir a evolução e vir gravando da forma como é na atualidade, vai se dar bem

Por que o DVD é mais impontante que o álbum no mercado do sertanejo?

Frederico – DVD é mais importante porque mostra a imagem do artista, quando você tá num churrasco, uma festa, a galera se sente mais próxima do artista, quer ver a imagem do cara cantando, como é que ele canta, a emoção dele, o clima do público, o DVD dá uma emoção maior que só o álbum, que só um CD. Hoje as plataformas digitais usam muito a imagem do DVD, internet é muito importante. Por isso que é importante ter a imagem, não só a música.

João Neto e Frederico na gravação do DVD acústico

Concorda que o sertanejo deslocou o eixo da música popular para Goiânia e Cuiabá, sendo que antes os artistas obrigatoriamente tinham que estar em Rio e São Paulo?

Frederico – Certeza! O sertanejo deslocou todo mundo, principalmente para Goiânia. Hoje os principais escritórios, os principais artistas, se não dizer todos, praticamente, estão ali em Goiânia, onde a gente mora. Ali realmente virou o eixo, o centro da música do Brasil.

A gente fica feliz porque nós somos de lá. É a nossa terra, é onde o sertanejo sempre falou alto. Então João Neto e Frederico sempre esteve ali no miolo, ouvindo tudo, sentindo tudo, por onde passa a música, por onde a música vai, sentindo a vibe do esquema.

Então sem dúvida nenhuma, Goiânia e Cuiabá também são grandes eixos da música sertaneja. Antigamente era São Paulo, todo artista tinha que ir para São Paulo ou Rio para aparecer pro Brasil. Hoje em dia não. Hoje em dia São Paulo e Rio a gente vai só pra fazer as TVs mesmo. E morar e ver o centro da música sertaneja, os principais escritórios realmente estão em Goiânia.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Divulgação

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Divulgação

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Divulgação

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Divulgação

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Radiohead no Soundhearts Festival

Radiohead

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Radiohead no Soundhearts Festival

Radiohead

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1279389’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL