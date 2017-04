Série Encontros com Cinema exibe O Iluminado no Cine Teatro Cuiabá

A obra cinematográfica de Kubrick – o filme O Iluminado, de 1980 -, será exibida nesta terça-feira (18), no Cine Teatro Cuiabá, às 19h. O Iluminado é uma das obras mais conhecidas do cineasta.

Baseado no romance de Stephen King, de 1977, o longa-metragem de 120 minutos é uma história de terror psicológico em que um escritor alcoólatra em recuperação aceita um emprego como zelador fora de época de um hotel isolado nas montanhas do Colorado. Após mudar-se com sua família, o protagonista Jack passa a ter sérios problemas mentais, tornando-se perigoso e agressivo.

O Cine Teatro Cuiabá é administrado pela Associação Cultural Cena Onze por meio de contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Cultura. A entrada custa R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia).

A exibição faz parte do projeto “Sessão Encontros com Cinema”, uma parceria do Cine Teatro Cuiabá (CTC) com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão & Vivência (Procev), Cineclube Coxiponés e Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso. A entrada custa R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia).

Até o mês de maio, a iniciativa irá contemplar as projeções do diretor e cineasta norte-americano Stanley Kubrik. Denominado “Ciclo Kubrick”, ao todo são oito filmagens de grande sucesso que hoje encontram-se distantes do circuito comercial.

O Palácio da Instrução, localizado ao lado da Catedral Metropolitana, estará com o estacionamento aberto e gratuito para os participantes do Sessão Encontros com Cinema, mediante apresentação ingresso. Estacionamentos pagos também estarão abertos na terça-feira e custam a partir de R$ 10,00 (na Rua Barão de Melgaço).

Se você deseja ser avisado sobre as exibições, envie um e-mail para encontroscomcinema@gmail.com com o assunto “Cadastrar e-mail”. Para mais informações sobre a programação do Cine Teatro Cuiabá, basta entrar em contato pelo telefone (65) 2129 3848. Acompanhe a programação geral seguindo o Cine Teatro Cuiabá no Facebook.