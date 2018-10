Série documental sobre Anitta produzida pela Netflix já tem data de estreia

Anitta

Alô, fãs de Anitta! A série documental sobre a cantora, produzida pela Netflix, finalmente ganhou uma data de estreia!

Vai Anitta será lançada no dia 16 de novembro deste ano, segundo informou a própria cantora no Stories do Instagram.

O documentário será cheio de imagens exclusivas, dentro e fora dos palcos, mostrando gravações de clipes e até sua participação no Carnaval.

Ela sempre foi sincerona!

Créditos: Reprodução/Twitter

Quando é fã, é bem gente como a gente!

Aqui foi o da em que ela conheceu a Rihanna!

Créditos: Reprodução/Twitter

Sabe como responder os machistas de plantão!

Créditos: Reprodução/Twitter

Na verdade, tem resposta pra tudo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Pra tudo mesmo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Já falamos que ela é ótima nas respostas aos fãs?

Créditos: Reprodução/Twitter

É verdadeira!

Uma fã quis saber a cor de calcinha que ela usou no Ano Novo, porque fez um super sucesso no ano anterior! E ela foi sincera…

Créditos: Reprodução/Twitter

Mas faz questão de mostrar que a vida não é fácil!

Créditos: Reprodução/Twitter

Também já fez aquele corte de cabelo que deu muito errado!

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Já teve problemas com o transporte público

Créditos: Reprodução/Twitter

Exagera nos lanches!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ama comer besteira!

Créditos: Reprodução/Twitter

Tem problemas para colocar tudo o que quer na mala de viagem!

Créditos: Reprodução/Twitter

Rainha das indiretas

Créditos: Reprodução/Twitter

Manda recados certeiros!

Créditos: Reprodução/Twitter

