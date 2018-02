Sérgio Reis se aventura no punk rock em álbum de estreia da Armada

(Foto: Cristiano Martins) Armada

Ícone da música sertaneja, Sérgio Reis resolveu mudar um pouco de ares e se aventurou no punk rock dos paulistanos da Armada, participando do álbum de estreia do grupo, Bandeira Negra, lançado em fevereiro. O cantor empresta a voz na canção Próxima Estação, que diferente das outras faixas do disco onde o ritmo veloz do punk predomina, tem uma levada calminha a lá country music no melhor estilo Johnny Cash.

“Rapaz, eu gostei. Música de trem é boa demais! Cara, vamos fazer isso aqui, eu estou entusiasmado. Vamos ensaiar e fazer uma jogada boa“, diz Sérgio Reis no teaser da música, lançado antes do disco sair. No vídeo, Reis ainda cantarola um trecho da letra: “Na velha ferrovia, cruzando o sertão, deixou saudade em cada estação”, e finaliza agradecendo e brincando: “Muito obrigado pelo carinho e um forte abraço pra turma toda aí. Vamos aprender a cantar, seus porcaria!”.

O sertanejo gostou tanto de adentrar ao mundo do rock, nem que tenha sido por um breve momento, que até celebrou em sua página oficial no Facebook. “Eu com meus amigos da banda de punk rock Armada, onde participo da música ‘Próxima Estação’. Adorei o resultado, a mensagem e o clip ficou muito bom”, escreveu.

O vocalista Henrike Baliú, que integrava a banda Blind Pigs, conta que a participação de Sérgio aconteceu em cima da hora, no meio das gravações. “Como as baterias já estavam todas gravadas, tive a ideia de compor uma música sem bateria, especialmente para o Sérgio Reis, bem no estilo anos 50 mesmo”, diz ele. “Gravamos uma demo com apenas violão e voz e mandamos para o Sérgio. Ele gostou e para a minha surpresa, lá estava ele no estúdio alguns meses depois gravando a voz comigo. Foi uma experiência singular, afinal, o cara é uma lenda”.

Balíu ainda guarda uma recordação especial pela participação de Sérgio, daquelas de emocionar a qualquer um: “O que arrepiou mesmo foi quando ele acabou de gravar, virou pra mim e disse: ‘Cantei o refrão pensando no meu pai e no meu avô”.

Bandeira Negra possui 17 faixas e foi lançado pela HBB Records. Nas canções, temas como a solidão no mar (Mares Bravios), índios brasileiros (Índios Corsários) e a saudade da infância (Comandos em Ação) são retratados. Um dos maiores pesadelos do nosso povo também foi homenageado na canção 1982, que traz à tona a derrota da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, quando foi desclassificada pelo time italiano. Kiko Zambianchi também participa do trabalho na música Cobra Criada.

Para saber mais sobre a Armada: www.hbbrecords.com/armada

