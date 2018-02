Serena Williams é surpreendida pelo marido com declaração em outdoors

Reprodução Serena Williams com o marido e a filha

Serena Williams está de volta às quadras após o nascimento de sua primeira filha, Alexis Jr.

Para incentivar sua mulher, Alexis Ohanian colocou quatro outdoors com uma mensagem para a tenista no caminho dela para o torneio 2018 BNP Paribas Open, no Indian Wells, na Califórnia.

Reprodução Outdoors

A mensagem desejava boa sorte, mostrava foto da família e dizia: “Melhor mãe de todos os tempos”.

Ohania contou em seu Twitter que ele mesmo fez a arte dos outdoors e que foi uma form de incentivar a amada. Fofos demais, né?

Fonte: Vírgula UOL