Será?! Rihanna estaria gravando dois novos álbuns

Rihanna

Leia maisJ Balvin: “Rihanna não é uma mulher pra casar, é pra curtir …Pabllo Vittar recebe curtida de Rihanna e fica ‘passada’

O jornal britânico Metro afirmou que a cantora Rihanna está gravando dois novos álbuns.

“Rihanna não ficou feliz com o resultado do último CD – mesmo que ela tenha amado como ele ficou, ela sabe que precisa de um novo projeto cheio de hits para evitar dois fracassos financeiros seguidos”, afirmou uma fonte ao jornal.

A fonte ainda disse: “Ela está gravando dois álbuns no momento – um cheio de músicas agradáveis às paradas, e outro com faixas mais experimentais. Rihanna sabe que não tem um hit tão grande como Umbrella há um tempo, e está determinada a mudar isto”.

O último álbum de Rihanna foi ANTI, DE 2016.

Fonte: Vírgula UOL