Ser fit aos 40 anos tem impacto no cérebro da mulher

Melhora do sistema vascular ajuda na prevenção de demência

Estar fit na meia idade pode diminuir o risco de demência em mulheres em até 90%, descobriu um estudo feito pela Universidade de Gothenburg. Pesquisadores avaliaram mulheres acima de 44 anos e concluíram que a prática de atividades físicas protege o cérebro contra degradações.

Leia maisBeber champanhe todos os dias pode prevenir demência e Alzheimer, …Casos de demência no mundo devem triplicar até 2050

Segundo o Daily Mail, o estudo levou décadas para ser concluído, já que acompanhou o desenvolvimento das mulheres participantes. As voluntárias em boas condições físicas apresentaram 88% menos chances de desenvolver demência, em comparação com as mulheres de condicionamento moderado.

“Essa descoberta é animadora pois permite provar que a melhora do sistema cardiovascular das pessoas na meia idade pode prevenir a demência”, afirmou a líder da pesquisa, Helena Hörder.

Mudanças nos exercícios fitness feitos pelas mulheres nos últimos 100 anos

1 de 11

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Stretches

Créditos: Reprodução/YouTube

Stretches

Créditos: Reprodução/YouTube

Women's League of Health & Beauty

Créditos: Reprodução/YouTube

Here Come the Glamour Girls

Créditos: Reprodução/YouTube

Hula Hoop

Créditos: Reprodução/YouTube

Trim Twist

Créditos: Reprodução/YouTube

Jazzercise

Créditos: Reprodução/YouTube

Aerobics

Créditos: Reprodução/YouTube

Tae Bo

Créditos: Reprodução/YouTube

Street Dance

Créditos: Reprodução/YouTube

Zumba

Créditos: Reprodução/YouTube

Mais galerias

Comportamento

A cabeleira de Marouane Fellaini

Comportamento

Como foi o primeiro casamento gay do Copacaba Palace

Comportamento

Cortina permite usar smartphones e tablets no banho

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL