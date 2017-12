‘Ser afeminado é revolucionário’, diz Pabllo Vittar

(Foto: reprodução) Pabllo Vittar

Leia maisTico Santa Cruz: ‘Hoje quem escuta Nirvana também ouve Pabllo …Tuíte antigo de Pabllo Vittar criticando corpo de Alcione volta à …

Nesta semana, a Revista Trip fez uma retrospectiva de 2017 em seu Facebook e postou um vídeo exclusivo com Pabllo Vittar, a drag queen mais comentada do Brasil e dona de um dos hits mais pegajosos do ano, K.O. Na entrevista, Pabllo diz que “ser afeminado é revolucionário”, e explica: “Revolucionário no sentido de dar a cara a tapa, sabe? São as afeminadas que estão ali na posição de frente, que levam o baque primeiro. Elas que são apontadas e levam lâmpada na cara, entendeu?”

Pabllo também comemora a visibilidade que alcançou este ano: “Uma drag estar conquistando esse espaço é muito importante. Se eu estou aqui hoje dando entrevista montada de drag é porque muita gente morreu para eu poder ocupar esse espaço”.

Sobre os haters, que são muitos, a drag esnoba: “Não vou perder o meu tempo lendo haters. Eles estão falando o meu nome e o mundo está girando”.

Das pessoas que não a respeitam, ela relembra um história triste e marcante: “Uma vez na escola um rapaz jogou um prato de sopa quente na minha cara porque na cabeça dele eu tinha que agir como homem e falar com voz de homem. Ser homem. Vamos respeitar e ser respeitado que todo mundo gosta, né”.

Ao fim do vídeo, Pabllo desfila: “Sou drag, sou feliz e sou bonita. Quando estou montada, sei lá, parece que baixa um negócio em mim. Quando coloco a peruca ninguém me tomba”.

Assista ao vídeo:

Pabllo Vittar

1 de 73

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Fergie e Pabllo Vittar

Créditos: I Hate Flash/ divulgação

Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo Vittar

Whindersson Nunes com Fergie e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta e Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Pinterest

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

No Marrocos para gravar clipe, Anitta e Pabllo Vittar têm foto divulgada

Anitta e Pablo gravaram clipe no Marrocos

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Lia Clark e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Lia Clark e Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Marlon Brambilla

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Reprodução/Facebook

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Música

Jonghyun, integrante do grupo de k-pop SHINee

Música

10 discos de 2017 que você precisa ouvir

Música

Arcade Fire em São Paulo – 2017

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL