Sentado, Phil Collins faz estádio lotado dançar em 1º show em São Paulo

“Um homem extremamente talentoso”. Foi com essas palavras que Chrissie Hynde, vocalista do The Pretenders definiu Phil Collins ao dedicar uma das canções do show a ele. O elogio aconteceu neste sábado, 24, no Allianz Parque, em São Paulo, enquanto a banda inglesa, ícone do anos 80 e 90, fazia a abertura do show do ex-Genesis, que está em turnê pelo Brasil pela primeira vez com sua carreira solo.

Após uma apresentação poderosa e competente do The Pretenders, com Hynde mostrando estar super em forma aos seus 66 anos de idade com presença e voz marcantes, um senhor, andando com dificuldade por causa de um problema que possui na coluna desde a década de 90 e usando bengala, subiu ao palco para fazer as 40 mil pessoas do estádio dançarem. Era ele: Phil Collins em pessoa.

Sentado durante os 100 minutos que durou o concerto, Collins conduziu a plateia como um maestro, afinado e falante entre uma canção e outra. O músico abriu a sua extensa pasta de hits e desfilou um atrás do outro. Músicas conhecidíssimas como Against All Odds (Take a Look at Me Now), Another Day in Paradise, In the Air Tonight, Easy Lover, e Take Me Home estiveram no repertório. Porém, umas das mais aguardadas pelo público, One More Night, ficou de fora igualmente como no show do Rio de Janeiro, realizado na quinta, 22.

O público que lotou o Allianz, em sua maioria acima dos 40 anos e formado por casais, aproveitou para dançar coladinho com os seus pares, tirar selfies e certamente relembrar algum momento especial do relacionamento, ou da vida pessoal de cada um, que foi embalado por algum hit de Collins. Uma noite nostálgica, para bailar e aguardada há muito tempo.

Ao terminar o show, constatamos que a frase usada por Hynde no início é a mais pura verdade. Collins é um gênio da música, que mesmo debilitado por causa de sua coluna, está vivíssimo entre nós e nos presenteando com uma noite como essa. E, como diz o nome bem humorado da turnê: “Not Dead Yet (Ainda Não Morri)”. Amém.

Phil Collins e The Pretenders se apresentam novamente no Allianz Parque, em São Paulo, neste domingo, 25, e terça-feira, 27, no Estádio Beira Rio em Porto Alegre.

