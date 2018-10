Senhor emociona web por cuidar de bebê enquanto mãe estava ocupada em consulta médica

As pessoas que estavam na sala de espera de um consultório médico no Alabama, nos Estados Unidos, e a internet se emocionaram com a bela atitude de Joe Hale. O senhor viu que Jade West estava com dificuldades de preencher a papelada para a consulta segurando o filho Jayce no colo enquanto ele dormia.

Por isso, o homem se ofereceu para segurar o menino enquanto a mãe terminava a tarefa burocrática. Segundo o site Daily Mail, a imagem de Joe segurando o bebê foi postada nas redes sociais por Natasha Wilson, que também estava na sala de espera, e viralizou.

“Ela entrou com o bebê dormindo e estava com dificuldades de equilibrar tudo. Então, o senhor perguntou se poderia segurar o nenê no colo. Ela sorriu e disse que seria maravilhoso! Por uns minutos, este homem cuidou deste menino como se fosse seu filho ou neto!”, escreveu Natasha.

Fonte: Vírgula UOL