‘Sempre tiro uma casquinha’, diz Pabllo Vittar sobre beijo em Diplo

(Foto: reprodução/vídeo)

Nesta sexta, 2, estreou o quentíssimo clipe Então Vai, de Pabllo Vittar. E bota quente nisso! Com participação do mega produtor e DJ norte-americano Diplo, do Major Lazer, o vídeo foi todo gravado em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e entre uma cena calorosa e outra, rola o maior beijão entre os dois no final.

“Será que vai ter beijo?”, diz Pabllo em exclusiva ao Virgula, minutos antes do vídeo estrear. “Quero ver logo essa cena! Estou quase roendo todas as minhas unhas de porcelana de tanta ansiedade”, brinca a drag queen mais famosa do Brasil.

Ao ser questionada como se sente atuando ao lado de homens bonitos e desejados como Diplo, e Lucas Lucco (no clipe Paraíso), Pabllo dá uma gargalhada e revela: “Olha, é meio difícil se concentrar porque eles são muito bonitos, são meus crushs. Só que, quando estamos ali atuando o lado profissional fala mais alto porque as cenas precisam ficar bonitas, a fotografia, tudo tem que estar lindo para os fãs. É sempre feito com o maior respeito. Mas não vou mentir, sempre tiro uma casquinha sim, porque não sou obrigada a nada (risos)”.

Sobre Então Vai, Pabllo celebra: “Essa música foi um presente do Diplo pra mim, para o meu álbum. Gravamos o clipe em uma comunidade e todos os figurantes que participaram moram realmente lá. Você pode ver que ele passa uma verdade. Mostra um outro lado do verão, que é um verão onde as pessoas têm acesso”.

Então Vai conta com o patrocínio da marca de roupas C&A e tem a direção do fotógrafo Hick Duarte. Confira esse ‘bapho’:

Pabllo Vittar e Diplo

Bastidores de 'Então Vai'

Pabllo Vittar e Diplo aparecem em fotos no estilo polaroid nos bastidores de ‘Então Vai’

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL