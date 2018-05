Seminário vai orientar brasileiros que querem viver no Reino Unido

A Casa do Brasil em Londres realiza amanhã (17), em Goiânia (GO), um seminário sobre migração para brasileiros que tenham interesse em viver no Reino Unido. “As palestras abordarão os aspectos práticos e psicológicos do processo de mudança de país. Para que as pessoas façam isso com os pés no chão, para que saibam que a Londres de hoje não é a mesma de 10 anos atrás, quando se arrumava emprego mesmo sem documento”, explicou o presidente da Casa do Brasil em Londres, Carlos Mellinger.

O seminário é gratuito e acontece no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, na Praça Cívica, às 15h. A equipe da casa estará disponível para tirar todas as dúvidas dos participantes, mas para utilizar os serviços individuais de assistência, é necessário se associar.

A estimativa é que 350 mil brasileiros vivam em Londres atualmente. No Reino Unido são cerca de 400 mil. De acordo com Mellinger, 30% deles são oriundos de Goiânia, por isso a escolha da capital goiana para a realização do seminário.

O presidente da Casa do Brasil em Londres estima ainda que cerca de 40% dos brasileiros que vivem no país estejam em situação irregular, sem o visto permanente ou dupla nacionalidade.

Segundo Mellinger, o mercado de trabalho londrino tem absorvido muito bem os brasileiros em quatro setores: restaurantes, como ajudantes de cozinha, lavadores, garçons e até chefes; limpeza, para faxina, tanto em residências quanto em escritórios; construção civil e o setor de entrega, como motoboys ou motoristas. “Cerca de 70% dos motoboys, ou motogirls de Londres são brasileiros. Se você falar ‘obrigado’, em português, provavelmente vão te responder”, brincou.

Retorno Voluntário

A Casa do Brasil em Londres é uma organização sem fins lucrativos registrada no Reino Unido para a assistência geral da comunidade brasileira. Além dos serviços para os associados, a casa mantém o Centro Brasileiro, com alguns serviços gratuitos.

Entre esses serviços está o programa Retorno Voluntário, apoiado pelo governo britânico, que garante um retorno digno para brasileiros que queiram deixar o Reino Unido, sem o risco de serem presos pelas autoridades.

Segundo a coordenadora do programa, Fátima Lessa, são atendidas muitas pessoas em situação vulnerável. “Normalmente, são pessoas que chegam e veem que a vida não é tão fácil. Já nos procuraram 15 dias depois de chegar, sem documento e sem dinheiro para se manter. Tem pessoas também que já estão há alguns anos e vida está ficando cada vez mais difícil”, disse.

Ela contou que a política do governo britânico prevê multa de 10 mil libras para quem empregar ou alugar quartos para pessoas em situação irregular no país. “Isso está dificultando a vida das pessoas que já viviam lá”, disse Fátima, explicando que a forma mais fácil para se estabelecer no país é com a dupla nacionalidade, para brasileiros que têm alguma cidadania europeia.

Por meio do programa Retorno Voluntário, a autoridade britânica garante a saída do brasileiro do país. Se ele entrou com o visto de turista, por exemplo, o visto é cancelado sem burocracias.

Entre abril de 2017 e maio de 2018, o Centro Brasileiro agilizou o 248 retornos voluntários para o Brasil. Além das passagens aéreas para a cidade de escolha da pessoa, a organização ainda dá suporte ao brasileiro em solo britânico, com acomodação, alimentação e transporte para o aeroporto.

Fonte: Agência Brasil