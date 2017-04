Semifinalista do Mato-grossense tem grande aproveitamento no ano

Na reta final do Campeonato Mato-grossense de 2017, os quatro semifinalistas da competição apresentam grandes marcas e um excelente aproveitamento nos campeonatos disputados em 2017. No certame estadual, Luverdense e Sinop permanecem invictos. O Cuiabá, após passar a primeira fase da competição sem derrota, só foi perder a primeira na semifinal no Passo das Emas. O Dom Bosco, com um time jovem e futuro promissor só sabe o que é ser derrotado três vezes no ano.

Restando ainda uma partida para cada nesta semifinal, confira o desempenho de cada time na briga pelas finais do Mato-grossense de 2017:

SINOP: Precisando de apenas um empate para chegar a mais uma final de Mato-grossense, o time do Sinop bateu a marca de 72% dos pontos conquistados na temporada. A única derrota do alviceleste em 2017 foi diante do Fluminense na Copa do Brasil. Até o momento, foram 11 jogos com sete vitórias, três empates e uma derrota. O time do professor Marcos Birigui soma 24 pontos em 33 pontos possíveis.

ATAQUE: O Galo do Norte já foi à rede por 21 oportunidades. O atacante Andrezinho é o artilheiro do Campeonato Mato-grossense com seis gols.

LUVERDENSE: Com 17 jogos disputados em 2017, o Luverdense já obteve mais de 70% dos pontos conquistados. Com mais três confrontos de semifinais marcados para este mês, sendo duas pela Copa Verde e uma pelo estadual, o Verdão do Norte entra na briga pelos títulos. Até o momento já foram 10 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, justamente contra o Corinthians na Arena Pantanal. O time do treinador Júnior Rocha somou 36 pontos de 51 possíveis em três competições disputadas neste primeiro semestre.

ATAQUE: Com quase dois gols marcados por jogo, o Luverdense já fez a alegria dos seus torcedores por 32 vezes. Raphael Macena é o artilheiro do ano com 10 gols.

CUIABÁ: Com 60% de aproveitamento em 2017, o Cuiabá busca o heptacampeonato mato-grossense. Para voltar a disputar uma final, o Dourado precisa vencer o Luverdense na Arena Pantanal por mais de dois gols no domingo (23). Em 15 partidas disputadas até agora, o Cuiabá venceu sete, empatou outras seis e só teve duas derrotas em 2017. Foram somados 27 dos 45 pontos possíveis na temporada pelo time do comandante Roberto Fonseca.

ATAQUE: Com 27 gols marcados em três competições, o Dourado tem um ótimo saldo de 16 gols na temporada. O atacante Cleberson é o artilheiro auriverde no ano com 5 gols.

DOM BOSCO: Com apenas uma competição disputada neste primeiro semestre de 2017, o Azulão da Colina fez um bonito papel e chegou as semifinais do Mato-grossense. O elenco dom bosquinho comandado pelo treinador Giani Freitas somou 14 dos 27 pontos possíveis, alcançando mais de 51% aproveitamento. Para chegar a final do estadual, o Leão precisa vencer o Sinop no Gigante do Norte, domingo (16), às 15h, por mais de dois gols.

ATAQUE: Em nove jogos disputados neste estadual, os jogadores do azulão já foram às redes por 17 vezes, quase atingindo a média de dois gols por jogo.