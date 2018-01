Sem querer, Marcelo Adnet dá soco no rosto de Ana Furtado em programa

(Foto: reprodução/vídeo)

Nesta terça, 23, Ana Furtado, que está cobrindo as férias de Fátima Bernardes no programa Encontro, levou um susto que deve ter doído bastante. Durante uma das cenas, Marcelo Adnet tentou dar um salto no ar em frente a uma das câmeras e acertou sem querer o maior soco no rosto da apresentadora.

O humorista percebeu na hora o que tinha feito e se preocupou com Ana, a abraçando e perguntando se estava tudo bem. Como nada de grave aconteceu, o programa continuou normalmente e sem que muitas pessoas percebessem.

Pelo Twitter, Ana postou o momento da ‘porrada’ e brincou: “Depois do sucesso de ‘Que Tiro Foi Esse’ vem aí o próximo hit do carnaval: ‘Que Porrada Foi Essa’“. Em um outro post, ela acalmou os fãs dizendo que está tudo bem: “Foi só um soco, fiquem tranquilos. Passo bem, gente. Que dia! Adorei o Encontro de hoje!“.

Adnet também se desculpou depois do programa, informa a Caras: “Fui dar um chutinho na câmera e aí meu braço pegou na Ana. Foi sem querer. A Ana passa bem. E não foi um chute conforme vocês estão dizendo. Foi apenas um murro! Desculpa, Ana! Eu amo você”.

Confira abaixo como foi. O momento acontece aos 13 segundos do vídeo.

Marcelo Adnet

Créditos: reproducao

Homem bem-feito (Marcelo Adnet, Cauã, Sergio Abreu, Maguila)

Créditos: virgula

Ronaldo ao lado do apresentador Marcelo Adnet

Créditos: divulgacao

Marcelo Adnet

Créditos: divulgacao

Marcelo Adnet e Dani Calabresa

Créditos: reproducao

Marimoon e Marcelo Adnet

Créditos: Kelly Fuzaro/MTV

Dani Calabresa e Marcelo Adnet 560

Créditos: divulgacao

Marcelo Adnet apresentará o VMB 2011

Créditos: Divulgação MTV / Kelly Fuzaro

Marcelo Adnet na "Playboy"

Créditos: Divulgação/Playboy

Os Penetras, com Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch

Créditos: reproducao

Os Penetras, com Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch

Créditos: reproducao

Os Penetras, com Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch

Créditos: reproducao

Os Penetras, com Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch

Créditos: reproducao

Thiago Lacerda, Patlapatões, Marisa Orth e Marcelo Adnet estão no Festival de Curitiba 2009

Créditos: reproducao

Os Penetras, com Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch

Créditos: reproducao

Os Penetras, com Marcelo Adnet e Eduardo Sterblitch

Créditos: reproducao

Marcelo Adnet e Dani Calabresa

Créditos: Tomás Arthuzzi/Contigo!

Marcelo Adnet como Marco Polo em Os Penetras

Créditos: divulgacao

Dani Calabresa e Marcelo Adnet em "Verão de Casal"

Créditos: divulgacao

Marcelo Adnet

Créditos: Reprodução/Instagram

Marcelo Adnet

Créditos: Reprodução/Portal PS

Marcelo Adnet

Créditos: divulgacao

Zeca Camargo e Marcelo Adnet

Créditos: divulgacao

Marcelo Adnet com aparelhos nos dentes para viver personagem de "O Dentista Mascarado"

Créditos: Divulgação / TV Globo – Renato Rocha Miranda

Marcelo Adnet com aparelhos nos dentes para viver personagem de "O Dentista Mascarado"

Marcelo Adnet com aparelhos nos dentes para viver personagem de “O Dentista Mascarado”

Créditos: Divulgação / TV Globo – Renato Rocha Miranda

Fonte: Vírgula UOL