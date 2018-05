Sem querer, mãe compra macarrão em forma de pênis para as filhas

Leia maisFalha em mamografia teria abreviado vida de 270 mulheres no Reino …Vídeo surpreendente mostra diferença de funcionamento entre …

Que atire a primeira pedra a mãe que nunca cometeu um escorregão por distração.

Foi isso o que aconteceu com Rebecca Brett, de Dunstable, cidade no leste da Inglaterra. Ela estava fazendo compras com as filhas, Ava, de três anos, e Emilia, de sete meses, quando a menina mais velha pediu para a mãe comprar o macarrão em formato de “rostinho sorridente”. Rebecca não pensou duas vezes: jogou o pacote no carrinho e seguiu com as compras.

Ela voltou pra casa, cozinhou o macarrão pras as filhas e serviu as meninas. Quando as duas já estavam comendo, ela percebeu que o “rostinho sorridente”, era, na verdade, um pênis! Olha o rostinho das meninas:

“Quando eu vi a Ava com aquele penisinho na mão, meu coração afundou, mas eu acabei explodindo num riso histérico por causa desse meu erro estúpido”, ela contou ao Metro UK. Ela postou a história da coisa “mais estúpida” que ela já fez na vida no Facebook, e é claro que o post viralizou.



Mas o mais fofo de tudo é a inocência da Ava, né? Porque, se você olhar de outro ângulo, a menina está certa: o macarrão parece mesmo uma carinha sorridente.

Fonte: Vírgula UOL