Sem Frejat, Barão Vermelho lança 1ª música com nova formação

(Foto: divulgação) Barão Vermelho

Leia maisEncontro de gerações: Lorde e Blondie brilham no Popload Festival …Sia, Katy Perry e Ellie Goulding vão a festa de casamento e fazem …

O Barão Vermelho lançou a 1ª música inédita com a nova formação, que traz o vocalista Rodrigo Suricato no lugar de Frejat, que deixou a banda oficialmente em 2017.

De nome A Solidão te Engole, o single foi gravado em junho deste ano nos estúdios Toca do Bandido e Estúdio 2, e produzido pelo tecladista Maurício Barros, que saiu da banda de Frejat solo para retornar ao Barão.

A Solidão te Engole estará no próximo álbum da banda, previsto para o primeiro semestre de 2019, e não deixa nada a desejar ao estilo do Barão Vermelho da era Frejat.

Ouça abaixo:

Veja também: “Sons que faziam sucesso em 1985”

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Barão Vermelho

Os shows do Barão Vermelho nos dias 15 e 20 de janeiro de 1985 abriram uma nova página para a história do rock nacional.

Créditos: Frederico Mendes/Divulgacão

Revoluções por Minuto, do RPM

O disco de estreia do RPM é de 1985. Entre os hits que eles emplacaram estão Olhar 43, Louras Geladas , Rádio Pirata e A Cruz e a Espada.

Créditos: Divulgação

Wham!

O Wham! era formado por George Michael e Andrew Ridgeley. Em 1985, eles emplacaram Careless Whisper e Everything She Wants.

Créditos: Divulgação

A-Ha

Em outubro de 1985, o A-Ha alcançou primeiro lugar nas paradas da Billboard com Take On Me.

Créditos: Divulgação

Simple Minds

Don´t You (Forget About Me), pedia o Simple Minds em maio de 1985. Como esquecer?

Créditos: Divulgação

A-Ha

Em junho de 1985, os noruegueses lançavam Hunting High and Low

Créditos: Divulgação

Capa do álbum Like a Virgin

Lançado em 1984 e relançado em 1985, o disco apresentou Madonna para o mundo. Ao longo do ano, ela emplacou Like A Virgin e Crazy For You no topo das paradas.

Créditos: Divulgação

We Are The World

Em abril de 1985, os maiores nome da músoca da época para a gravação beneficente de We Are The World, em um projeto que se chamava USA For Africa

Créditos: Divulgação

Dire Straits

O Dire Straits entrou nas paradas com Money For Nothing

Créditos: Divulgação

Paralamas

Olar, 1985, eu sou Herbert Vianna, você vai ouvi falar de mim

Créditos: Divulgação

Legião Urbana

Alguma dúvida que 1985 foi o ano mais incrível do rock nacional. A Legião Urbana também soltou seu disco de estreia no meio da década.

Créditos: Divulgação

Lionel Richie

Say You, Say Me, música tema do filme White Nights, levou Lionel Richie para o topo das paradas em 1985.

Créditos: Divulgação

O álbum Televisão dos Titãs

Em 1985, o Titãs lançou seu segundo álbum de estúdio. Entre os hits: Televisão, Insensível, Não Vou Me Adaptar.

Os Paralamas do Sucesso

Em 1985, o Rock in Rio também fez com que os Paralamas explodissem. Eles entraram na Cidade do Rock como novatos e saíram consagrados.

Phil Collins

1985 foi um ano excelente para Phil Collins que acertou a mão com One More Night e Separate Lives, tema de White Nights, em parceria com Marilyn Martin.

RPM

Com Revoluções por Minuto, em 1985, o RPM iniciou sua carreira meteórica.

Tears For Fears

Este mês, faz 30 anos que Everybody Wants To Rule The World liderou as paradas. Em 1985, eles também fizeram sucesso com Shout.

Titãs

Com Televisão, em 1985, os Titãs abriram caminho para new wave brasileiro.

Ultraje a Rigor

Também em 1985, com Nós Vamos Invadir Sua Praia, o Ultraje a Rigor apresentou o seu cartão de visitas.

Legião

Em 1985, a Legião indicva que havia chegado a vez da Geração Coca-Cola

Créditos: Licia Nara/Divulgação

Barão Vermelho

Os shows do Barão Vermelho nos dias 15 e 20 de janeiro de 1985 abriram uma nova página para a história do rock nacional.

Créditos: Frederico Mendes/Divulgacão

Revoluções por Minuto, do RPM

O disco de estreia do RPM é de 1985. Entre os hits que eles emplacaram estão Olhar 43, Louras Geladas , Rádio Pirata e A Cruz e a Espada.

Créditos: Divulgação

Wham!

O Wham! era formado por George Michael e Andrew Ridgeley. Em 1985, eles emplacaram Careless Whisper e Everything She Wants.

Créditos: Divulgação

A-Ha

Em outubro de 1985, o A-Ha alcançou primeiro lugar nas paradas da Billboard com Take On Me.

Créditos: Divulgação

Simple Minds

Don´t You (Forget About Me), pedia o Simple Minds em maio de 1985. Como esquecer?

Créditos: Divulgação

A-Ha

Em junho de 1985, os noruegueses lançavam Hunting High and Low

Créditos: Divulgação

Capa do álbum Like a Virgin

Lançado em 1984 e relançado em 1985, o disco apresentou Madonna para o mundo. Ao longo do ano, ela emplacou Like A Virgin e Crazy For You no topo das paradas.

Créditos: Divulgação

We Are The World

Em abril de 1985, os maiores nome da músoca da época para a gravação beneficente de We Are The World, em um projeto que se chamava USA For Africa

Créditos: Divulgação

Dire Straits

O Dire Straits entrou nas paradas com Money For Nothing

Créditos: Divulgação

Paralamas

Olar, 1985, eu sou Herbert Vianna, você vai ouvi falar de mim

Créditos: Divulgação

Legião Urbana

Alguma dúvida que 1985 foi o ano mais incrível do rock nacional. A Legião Urbana também soltou seu disco de estreia no meio da década.

Créditos: Divulgação

Lionel Richie

Say You, Say Me, música tema do filme White Nights, levou Lionel Richie para o topo das paradas em 1985.

Créditos: Divulgação

O álbum Televisão dos Titãs

Em 1985, o Titãs lançou seu segundo álbum de estúdio. Entre os hits: Televisão, Insensível, Não Vou Me Adaptar.

Os Paralamas do Sucesso

Em 1985, o Rock in Rio também fez com que os Paralamas explodissem. Eles entraram na Cidade do Rock como novatos e saíram consagrados.

Phil Collins

1985 foi um ano excelente para Phil Collins que acertou a mão com One More Night e Separate Lives, tema de White Nights, em parceria com Marilyn Martin.

RPM

Com Revoluções por Minuto, em 1985, o RPM iniciou sua carreira meteórica.

Tears For Fears

Este mês, faz 30 anos que Everybody Wants To Rule The World liderou as paradas. Em 1985, eles também fizeram sucesso com Shout.

Titãs

Com Televisão, em 1985, os Titãs abriram caminho para new wave brasileiro.

Ultraje a Rigor

Também em 1985, com Nós Vamos Invadir Sua Praia, o Ultraje a Rigor apresentou o seu cartão de visitas.

Legião

Em 1985, a Legião indicva que havia chegado a vez da Geração Coca-Cola

Créditos: Licia Nara/Divulgação

Mais galerias

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Debbie Harry

Mais galerias

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Debbie Harry

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-986558’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL