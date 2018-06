Sem dinheiro, menino cria suas próprias figurinhas da Copa do Mundo

(Foto: Maria Cristina Herculiani/ Arquivo pessoal )

Pedro Henrique Blaco Arouca, um menino de 8 anos da cidade de Bauru (SP), chamou a atenção dos amiguinhos, dos professores e da imprensa nacional ao criar as suas próprias figurinhas da Copa do Mundo. Isso mesmo, por não ter dinheiro para comprar o álbum da Panini, ele mesmo desenhou as cromos com os rostos dos jogadores do Mundial.

Como inspiração, Pedro se baseou no álbum da Copa que fica exposto no corredor de sua escola. Ele desenhou Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e inseriu outros craques como Pelé, por exemplo. “É que eu não sabia de muitos jogadores do Brasil, então eu resolvi desenhar o Pelé. Eu sei que ele foi um grande jogador”, disse o menino ao G1.

“O mais difícil de desenhar são os jogadores. Eu fiz a taça também, mas os jogadores são mais complicados”, conta Pedro ao site. Sua mãe, Gleice Barizon Blanco, que trabalha em um caixa de supermercado, diz: “Ele desenha dia e noite pensando na Copa”.

Pedro desenhando as figurinhas

(Foto: reprodução/vídeo)

O menino até criou embalagens para as suas figurinhas. “Ele pegou um saquinho de hortifruti, colocou as figurinhas dentro e falou: ‘Olha mãe, minhas figurinhas também vem no pacotinho”, explica Gleice à reportagem.

A mãe finaliza: “Eu pensei que ele ia ser humilhado, por não ter um álbum. As outras crianças têm e o dele é desenhado. Mas ele gosta muito de desenhar. Sempre quis ser desenhista, mas ninguém dá valor para essa coisas.”

Veja álbum de figurinhas de Pedro:

Menino desenha álbum de figurinhas da Copa

(Reprodução/ vídeo)

Fonte: Vírgula UOL