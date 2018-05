Sem Dines, jornalismo perde um dos pilares da ética, diz Temer

O presidente Michel Temer lamentou hoje (22) a morte do jornalista Alberto Dines, de 86 anos, após complicações causadas por uma gripe, em São Paulo. Em mensagem no Twitter, Temer afirmou que o jornalismo perde um dos seus pilares.

“O jornalismo brasileiro perde um dos pilares da ética e do profissionalismo. Alberto Dines passou pelos mais importantes veículos do país e criou uma geração de jornalistas comprometidos com a correção da informação. Meus cumprimentos à família.”

Dines estava internado há dez dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O hospital informou que o jornalista morreu, às 7h15 de hoje, vítima de problemas respiratórios.

O velório deve ocorrer na capital paulista. Não há informações sobre o enterro.

Fonte: Agência Brasil