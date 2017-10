O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido da defesa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), para a devolução do seu aparelho celular e o de sua mulher, Terezinha Maggi, apreendidos durante a operação “Malebolge”, 12ª fase da Operação Ararath. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 14 de setembro, com base na delação premiada do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).