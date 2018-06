Selena Gomez participa de curta-metragem para o novo app do Instagram

Selena Gomez

O IGTV é o novo app do Instagram, que vai permitir usuários fazem vídeos de até uma hora. O anúncio rolou na última quarta (20), mas já tem gente lançando curtas para a plataforma.

Selena Gomez vai ser estrela de uma criação de Petra Collins, que dirigiu o clipe Fetish. A diretora já postou algumas imagens e até um trechinho do curta.

A versão completa do curta está no IGTV, que está sendo disponibilizado aos poucos para todos os usuários. Será que a moda pega?!

Uma publicação compartilhada por Petra Collins (@petrafcollins) em 20 de Jun, 2018 às 1:25 PDT

Fonte: Vírgula UOL