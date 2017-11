Seleção treina em Paris sem Philippe Coutinho, que deve ficar fora de amistoso

A seleção brasileira já está treinando em Paris para o amistoso contra o Japão, na próxima sexta-feira (10), contra o Japão, e praticamente confirmou a ausência do meia-atacante Philippe Coutinho, por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O atleta ainda poderá ter condições de jogar contra a Inglaterra, no próximo dia 14, em Londres, a segunda partida na Europa e último compromisso do time este ano, encerrando uma jornada que teve como ponto alto a classificação para a Copa do Mundo da Rússia.

A possibilidade de que Coutinho jogue contra o Japão é remota, de acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, mas para enfrentar a Inglaterra ele deverá estar apto, de acordo com o médico. Nesta terça-feira, a seleção voltará a treinar na capital francesa, no Parq des Princes, estádio do PSG, time dos brasileiros Neymar e Daniel Alves, que estão confirmados para enfrentar o Japão.

Os jogadores se apresentaram na manhã deste domingo (5) no Hotel Park Hyatt e treinaram pela primeira vez no Estádio Charléty sem os meias Diego (Flamengo) e Diego Sousa (Sport), que se apresentam nesta terça-feira (7). Participaram do treino Neymar, Gabriel Jesus, Marquinhos, Daniel Alves, Paulinho, Taison, Danilo, Willian, Jemerson, Ederson, Cássio e Alisson, enquanto Philippe Coutinho, Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Firmino, Miranda, Douglas Costa, Giuliano, Marcelo, Thiago Silva e Alex Sandro fizeram apenas exercícios físicos.

Série B

Pela série B do Campeonato Brasileiro, Luverdense (13º colocado) e Internacional (líder) empataram em 2×2, nesta segunda-feira (6), no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), no jogo de abertura da 34ª rodada. Com esse resultado, o Luverdense deixou a zona de rebaixamento e o CRB entrou, enquanto o Internacional aumentou de dois para três pontos a vantagem sobre o América-MG, o segundo colocado.

A rodada será complementada nesta terça-feira (7) com os seguintes jogos: Criciúma x Boa Esporte; Vila Nova x Santa Cruz; América MG x ABC; Náutico x Paysandu; Oeste x Figueirense; Brasil x Paraná; Londrina x Goiás; Ceará x Guarani e CRB x Juventude.

Classificação da série B: 1º, Internacional (63); 2º, América MG (60); 3º, Ceará (58); 4º, Paraná (56); 5º, Oeste 55); 6º, Vila Nova (52); 7º, Londrina (49); 8º, Juventude (49); 9º, Goiás (43); 10º, Criciúma (43); 11º, Paysandu (42); 12º, Figueirense (42); 13º, Luverdense (40); 14º, Boa Esporte (40); 15º, Brasil (39); 16º, Guarani (39), 17º, CRB (39); 18º, Santa Cruz (32); 19º, Náutico (31); 20º, ABC (28).

Fonte: Agência Brasil