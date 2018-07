Seleção jogou com raça e honrou cores do Brasil, diz Temer no Twitter

Após a derrota do Brasil para a Bélgica por 2 a 1 pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o presidente Michel Temer escreveu, em postagem no Twitter, que a seleção brasileira jogou “com raça” e “honrou as cores do Brasil”.

“Um abraço aos jogadores. Vamos em frente”, diz a postagem na conta pessoal de Temer.

Mais cedo, ao discursar na cerimônia de assinatura da medida provisória que atualiza o marco legal do setor do saneamento básico no país, no Palácio do Planalto, o presidente arriscou um palpite para o jogo e apostou que o Brasil venceria a Bélgica por 2 a 1.

Fonte: Agência Brasil