Seleção Brasileira treina em Londres para jogo contra a Arábia Saudita

Comandada pelo treinador Tite, a Seleção Brasileira de futebol se prepara para enfrentar o time da Arábaia Saudita, em jogo amistoso nesta sexta-feira (12), às 15h, no estádio King Saud University, em Riade. Os treinos estão sendo realizados no Centro de Treinamento do Tottenham, em Londres.

Nessa terça-feira (9), Tite dividiu os jogadores, enquanto um grupo fazia um exercício técnico com seus auxiliares, o outro participava do chamado treino fantasma, em que os atletas se posicionam e movimentam em campo sem adversários.

Os dois grupos estavam assim divididos: o primeiro com Ederson, Fabinho, Pablo, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar.

O segundo reuniu Alisson, Danilo, Eder Militão, Miranda e Filipe Luís; Arthur e Walace; Lucas Moura, Roberto Firmino, Richarlison e Malcom.

*Com informaçõs da Confederação Brasileira de Futebol – CBF

Fonte: Agência Brasil