Seleção brasileira faz primeiro treino coletivo na Granja Comary

A Seleção Brasileira fez, na tarde desta quinta-feira (24), o primeiro coletivo com todos os jogadores liberados pelo departamento médico na Granja Comary. Só ficaram de fora Douglas Costa e Fágner. Tite colocou em campo 18 jogadores, divididos em dois times, complementados com as presenças de atletas da base.

Um dos times contou com Miranda, Marquinhos, Felipe Luiz, Fernandinho, Fred, Willian, Neymar e Gabriel Jesus, além de um da base. O outro foi formado por Thiago Silva, Geromel, Renato Augusto, Paulinho, Taison, Philippe Coutinho e três da base.

Os jogadores primeiro fizeram um aquecimento, na brincadeira conhecida como bobinho, e depois disputaram bola, em um jogo de ataque contra defesa, sempre sob os olhares de Tite, Cléber Xavier, seu auxiliar técnico, e Fernando Lázaro, analista de desempenho.

Um dos destaques foi Neymar, que treinou forte e correu muito, demonstrando que está chegando à sua forma física ideal, após os três meses parados por causa de uma lesão.

Enquanto o grupo disputava a bola, Taffarel e o preparador de goleiros Rogério Maia ficaram em um dos lados do campo fazendo o treino individual com Alisson, Ederson e Cássio. Uma pequena torcida, formada por estudantes, convidados e parentes dos jogadores, teve o privilégio de ver o treino de perto.

Visita de Zagallo

O tetracampeão do mundo Mário Jorge Lobo Zagallo acompanhou o treino no local destinado ao banco de reservas. Ele permaneceu todo o treino ao lado do presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo. Zagallo se encontrou com todo o grupo mais cedo, cumprimentou os jogadores e ganhou de Tite uma camisa da seleção, com o seu nome e o número 13.

Fonte: Agência Brasil