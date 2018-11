SÊLA anuncia coletânea de produtoras musicais

Alejandra Luciani por Welder Rodrigues

Leia mais’Brasil tem muito a contribuir com afrofuturismo’, diz Xenia …’Coisas acontecem no momento certo’, diz Marília Mendonça

Por que a maioria das músicas que conhecemos são produzidas por homens? Onde estão as mulheres que regem o Ableton Live, o Logic, o Protools e os tantos outros programas para compor e arranjar música?

Pensando em estimular e legitimar essas profissionais, a Coletânea SÊLA de Produtoras Musicais lançará singles semanais, que foram produzidos por mulheres a partir de dezembro, em todas as plataformas digitais.

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

O coquetel de pré-estreia da coletânea rola no dia 8 de dezembro integrando a programação oficial da Semana Internacional da Música (SIM SP) e reúne as produtoras musicais dessa primeira temporada na Casa Vulva. O evento começa às 18h e a entrada é gratuita. Além da audição e dos drinks, a programação conta com o “Laboratório de Ecos”, projeto de experimentações sonoras entre produtoras musicais através de instrumentos, sintetizadores e pedais de efeito.

Coletânea SÊLA

No último mês, produtoras musicais de diferentes estilos gravaram, arranjaram e mixaram outras artistas em seus próprios estúdios ou em estúdios parceiros da SÊLA como o Labsônica no Rio de Janeiro (RJ), o estúdio dos selos Freak e Hérnia de Discos em São Paulo (SP), e o Estúdio Colina em Curitiba (PR).

Anna Tréa produziu, gravou instrumentos e cantou em sua música para a Coletânea SÊLA

Participaram da primeira temporada da Coletânea SÊLA nomes como Mônica Agena, Naná Rizinni & Joana Cid, Anna Tréa, Theodora Charbel, Desirée Marantes, Bárbara Eugênia, Mariá Portugal, Luana Hansen, Papisa, Rafaela Prestes, Natalia Carrera, Alejandra Luciani, Malka, Helena Duarte, Erica Silva, Sara Não Tem Nome e Leto.

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni (foto por Camila Svenson)

A Coletânea SÊLA de Produtoras Musicais deseja reunir um panorama atualizado da produção musical feita por mulheres no Brasil num único álbum digital, levando em consideração a pluralidade e seus diferentes discursos através de linguagens sonoras distintas e assinaturas que representam suas vivências e localidades. As artistas gravadas foram escolhidas pelas próprias produtoras e serão reveladas na medida em que os singles forem sendo lançados.

A Curadoria desse projeto é assinada por Camila Garófalo, idealizadora da SÊLA, e Larissa Conforto, instrumentista e produtora musical. A Produção foi feita por Helena Lacerda. Arte por Fernanda Martinez. Assessoria de Imprensa por Flora Miguel. Distribuição por Ana Larousse.

SERVIÇO

Coquetel de pré-estreia da Coletânea SÊLA de Produtoras Musicais

Onde: Casa Vulva – Rua Coriolano, 345 – Vila Romana

Quando: 08 de dezembro, 17h às 23h

Ingressos: gratuito

Censura: livre

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Anna Tréa

Anna Tréa

Créditos: Divulgação

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

Créditos: Camila Svenson

Gali

Gali, antes conhecida como Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Bayo

Bayo

Créditos: Douglas Mendes

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Mariana Furquim

Mariana Furquim

Créditos: Antonio Brasiliano

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Artistas novos que você precisa ouvir agora – Xenia França

Créditos: Thomas Artuzzi

Anna Tréa

Anna Tréa

Créditos: Divulgação

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

LALA é o nome da dupla de produção formada por Joana Cid e Naná Rizinni. Foto por Camila Svenson

Créditos: Camila Svenson

Gali

Gali, antes conhecida como Camila Garófalo

Créditos: Vitor Jardim/Divulgação

Letrux

Letrux

Créditos: Antonio Brasiliano

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

ATTOOXXA

ATTOOXXA

Créditos: Rafael Ramos

Geo

Créditos: Divulgação

Alt Niss

Créditos: Marina Bernardo

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Muntchako

Muntchako

Créditos: Ferreira Maia

Verônica Ferriani

Créditos: Ivan Silva e Elena Moccagatta

Laura Lavieri

Créditos: Karin Santa Rosa

Bayo

Bayo

Créditos: Douglas Mendes

Drik Barbosa

Créditos: Thiago Teotônio

Souto MC

Créditos: Marcelo Martins

Marina Decourt

Marina Decourt

Créditos: Divulgação

Negro Léo

Créditos: Rafael Meliga

ATR

Créditos: Guilherme Di Curzio

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Luiza Lian

Créditos: Bruno Moya com a Filmes da Diaba

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Ema Stoned

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Juyè

Juyè

Créditos: Divulgação

Qinho

Créditos: Gabriela Perez

Mahmundi

Créditos: Divulgação

Bivolt

Créditos: Divulgação

Gloria Groove

Gloria Groove

Créditos: Divulgação

Brisa Flow

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Mariana Furquim

Mariana Furquim

Créditos: Antonio Brasiliano

Tika

Tika

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

JuPat

JuPat

Créditos: Anna Júlia Santos

Rincon Sapiência

Créditos: Renato Stockler

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Larissa Isis/Divulgação

Xenia França

Créditos: Tomas Arthuzzi/Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Senzala Hi-Tech

Créditos: Bob Donask/Divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira

Créditos: Divulgação

Russo Passapusso

Créditos: Divulgação

Juyè

Créditos: Divulgação

Carne Doce

Créditos: Reprodução/Facebook

Djonga

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Reprodução

MC Linn da Quebrada

Créditos: Bianca Alcantara

Letrux

Créditos: Sillas Henrique

Djonga

Créditos: Divulgação

niLL

niLL

Créditos: Divulgação

Baleia

Créditos: Bruno Mello/Divulgação

Nomade Orquestra

Créditos: Divulgação

Saulo Duarte

Créditos: José de Holanda/Divulgação

Lineker

Créditos: Gustavo Lemos/Reprodução/Facebook/Divulgação

Boogarins

Créditos: Divulgação

Aretuza Lovi

Créditos: Divulgação

Rincon Sapiência

Créditos: Divulgação

Rico Dalasam

Créditos: Divulgação

Sabrina Malheiros

Créditos: Renata Ferro

Murilo Sá

Créditos: Luana Schwengber

Ava Rocha

Créditos: Ana Alexadrino/Divulgação

Mulamba

Créditos: HAIstudioReprodução/Facebook/Divulgação

MC Carol

Créditos: Reprodução/Facebook

Bombay Groove

Créditos: Divulgação

Omulu

Créditos: Divulgação/Glaucia Mayer

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Ayrton Montarroyos

Ayrton Montarroyos

Créditos: Lucas Silvestre

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Raffa Moreira

Raffa veste moletom FERNVNDX Clothing

Créditos: LAB 8 Produções — com Rafael Fernando

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Jonas Sá

Créditos: Reprodução/Facebook

As Bahias e A Cozinha Mineira

Créditos: Reprodução/Facebook

Senzala Hi-Tech

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Alice Caymmi

Créditos: I Hate Flash/Divulgação

Leo Justi

Créditos: Reprodução/Facebook

Meno Del Picchia

Créditos: Divulgação

Zé Pi

Créditos: Jonas Tucci

Liniker

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Coruja BC1

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Rico Dalasam

Créditos: Gabriel Quintão

Banda Bike

Créditos: Gabriel Rolim/Divulgação

FingerFingerrr

Créditos: Vivi Andreani/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Rafael Castro

Créditos: Juka Tavares e Thany Sanches

Xênia França

Xênia França

Créditos: Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Bruno Cosentino

Créditos: Ana Rovati/Divulgação

Rafael Castro

Créditos: Reprodução/Facebook

Murilo Sá

Créditos: Cisco Vasques

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Alice Caymmi

Créditos: Jonas Tucci/Reprodução/Facebook

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker e os Caramelows

Créditos: Gabriel Quintão

Saulo Duarte e A Unidade

Créditos: Fabiano Rodrigues

Liniker

Créditos: Gabriel Quintão

Mulamba

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Rakta

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Divulgação

Mulamba

Créditos: Lucas Costa/Reprodução/Facebook/Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Lineker

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Xênia França

Xênia França

Créditos: Reprodução

Mahmundi

Mahmundi

Créditos: Reprodução

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Xênia França

Créditos: Divulgação

Coruja BC1

Créditos: Divulgação

Iza

Créditos: Reprodução/Facebook/Divulgação

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Tássia Reis

Créditos: Gabryel Sampaio

Raffa Moreira

Raffa Moreira

Créditos: Divulgação

Tássia Reis

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Tássia Reis

Créditos: Reprodução/Facebook

Jéssica Fulganio

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Alessandra Duarte

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

Elke Lamers

Ema Stoned

Créditos: Andreza Francisco

niLL

Créditos: David Santos

Geo

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

niLL

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Supervão

Créditos: Divulgação

Souto MC

Créditos: Izabela Milita

My Magical Glowin Lens

Créditos: Divulgação

Luedji Luna

Luedji Luna

Créditos: Alile Onawale Dara

Mais galerias

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Debbie Harry

Mais galerias

Propaganda de Natal celebra trajetória de Elton John

Popload Festival 2018

Debbie Harry

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-957230’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL