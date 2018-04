Seis vítimas de explosão de lancha em Macaé permanecem internadas

Seis das dez vítimas que ficaram feridas durante a explosão de uma lancha nesse sábado (28) em Macaé, no norte fluminense, continuam hospitalizadas. Cinco delas estão no Hospital Unimed Costa do Sol e a sexta vítima no Hospital Público de Macaé.

A lancha explodiu pouco antes das 11h, no Rio Macaé, nas proximidades do Iate Clube do município. As pessoas feridas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas inicialmente para o Hospital Público de Macaé. No mesmo dia, quatro vítimas foram liberadas pelos médicos.

Dos cinco pacientes internados no Hospital da Unimed, quatro estão no Centro de Terapia Intensiva. Dois deles inspiram cuidados e outros dois estão estáveis. A quinta vítima está na enfermaria do hospital.

Não há informação sobre o estado de saúde do ferido que continua internado no Hospital Público de Macaé.

Fonte: Agência Brasil