Seis agentes mantidos como reféns em penitenciária do Pará são libertados

Os seis agentes mantidos reféns por presos no Centro de Recuperação Penitenciário Pará I (CRPP I), após tentativa de resgate de detentos na unidade prisional, foram liberados nesta tarde. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informou que três detentos morreram e os seis agentes penitenciários mantidos como reféns passam bem.

A ação, que durou cerca de seis horas, teve fim após a chegada juíza Luiza Paduan, da Vara de Execuções Penais da capital, que garantiu maior celeridade na análise processual dos detentos. Foram entregues para a polícia duas pistolas ponto 40 e um revólver calibre 38. O presídio fica no município de Santa Izabel do Pará, na Grande Belém.

Em nota, a Susipe informou que nenhuma fuga foi registrada na unidade prisional e que os criminosos que dariam apoio à fuga dos presos fugiram pela área de mata, após trocarem tiros como policiais militares do Batalhão de Policiamento Penitenciário que fazem a segurança do Complexo de Santa Izabel.

A superintendência abrirá um inquérito para apurar quais presos seriam resgatados na ação.

* Estagiária sob supervisão da chefia de reportagem.

Fonte: Agência Brasil