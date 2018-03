Seguidora pergunta do pênis de Lucas Lucco no Instagram e ele pede pra deixarem o “mamelucco” em paz

Coitado do Lucas Lucco, né.

O ator e cantor tá sempre no Instagram compartilhando sua rotina e exibindo casualmente seus músculos. Mas em uma foto postada no domingo, 18, ele acabou recebendo um comentário, digamos… Surpreendente. O que aconteceu foi que uma seguidora questionou a, err, falta de volume na sunga do moço.

Mas se engana quem acha que ele não saiu por cima. Ele foi rápido em defender o “mamelucco” (não, você não leu errado) e dizer que o que importa mesmo é a performance. Dá uma olhada:



Fonte: Vírgula UOL