Seguidora de Preta Gil pede mil reais para a cantora e ela resolve ajudar

Preta Gil

Preta Gil pode estar de férias na Europa, mas não deixa de responder seus seguidores no Instagram. Porém, uma seguidora chamou a atenção da cantora ao fazer um pedido inusitado.

“Me arruma mil reais, por favor. Tô precisando muito. Estou desempregada, divorciada, grávida e com uma bebê pequena. Por favor”, escreveu a mulher. Prontamente, a cantora respondeu.

“Posso te ajudar sim, você pode me mandar seu contato por e-mail? Vamos conversar”, afirmou a cantora nos comentários.

Ela sempre foi sincerona!

Créditos: Reprodução/Twitter

Quando é fã, é bem gente como a gente!

Aqui foi o da em que ela conheceu a Rihanna!

Créditos: Reprodução/Twitter

Sabe como responder os machistas de plantão!

Créditos: Reprodução/Twitter

Na verdade, tem resposta pra tudo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Pra tudo mesmo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Já falamos que ela é ótima nas respostas aos fãs?

Créditos: Reprodução/Twitter

É verdadeira!

Uma fã quis saber a cor de calcinha que ela usou no Ano Novo, porque fez um super sucesso no ano anterior! E ela foi sincera…

Créditos: Reprodução/Twitter

Mas faz questão de mostrar que a vida não é fácil!

Créditos: Reprodução/Twitter

Também já fez aquele corte de cabelo que deu muito errado!

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Já teve problemas com o transporte público

Créditos: Reprodução/Twitter

Exagera nos lanches!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ama comer besteira!

Créditos: Reprodução/Twitter

Tem problemas para colocar tudo o que quer na mala de viagem!

Créditos: Reprodução/Twitter

Rainha das indiretas

Créditos: Reprodução/Twitter

Manda recados certeiros!

Créditos: Reprodução/Twitter

Fonte: Vírgula UOL