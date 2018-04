Seguidor insinua romance de Anitta com J Balvin e cantora rebate

Anitta e J Balvin

Anitta adora conversar com os fãs no Twitter, porém, no último final de semana, resolveu usar a rede social para rebater uma pergunta feita por um seguidor gringo.

Danie Vivas é um blogueiro colombiano e fez um tuíte ofensivo, questionando um romance da cantora brasileira com o cantor J. Balvin.

“Essa bicha do J Balvin come a Anitta ou o quê?”, escreveu. Sem pensar duas vezes, a funkeira respondeu em espanhol.

“Garanto que J Balvin é mais homem que você, mas quem me come é o meu marido”, afirmou.

Anitta é casada com Thiago Magalhães.

Fonte: Vírgula UOL